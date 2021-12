이재명 “박근혜 사면, 이미 결정 난 사안..찬반 무슨 의미 있나”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 24일 박근혜 전 대통령의 사면에 대한 질문에 “이미 결정 난 사안에 대해 찬반이 무슨 의미가 있겠느냐”고 했다.

이 후보는 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 '스마트강군, 선택적 모병제 공약발표' 후 기자들과의 질의응답에서 '박 전 대통령의 사면에 찬성하느냐'는 질문에 이같이 말했다.

이 후보는 '역사의 법정은 계속됨을 기억하시길 바란다'는 입장문 표현을 묻는 질문에 대해선 "사면 복권 문제는 형사사법적인 문제"라며 "아마 국민 판단과 역사 판단은 그와 무관하게 그대로 존재한다는 말씀을 드린 것"이라고 답했다.

이명박 전 대통령이 제외된 것에 대해 묻는 질문에는 "사면은 대통령의 고유 권한"이라며 "구체적인 사면권 행사는 입장문을 참조해달라"며 말을 아꼈다.

이 후보는 앞서 이날 오전 입장문을 통해 "문재인 대통령의 국민통합을 위한 고뇌로 이해하고 어려운 결정을 존중한다"고 했다. 다만 "지금이라도 국정농단 피해자인 국민께 박 전 대통령의 진심 어린 사죄가 필요하다"며 "현실의 법정은 닫혀도 역사의 법정은 계속됨을 기억하시길 바란다"고 언급했다.

