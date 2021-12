완주군, 디지털트윈 행정서비스 모델 구축한다!

LX와 업무협약 체결…혁신도시에 디지털 트윈국토 미래도시 구축

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 LX와 디지털트윈 행정서비스 모델 구축 및 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

‘디지털트윈(Digital Twin)’이란 현실과 똑같은 가상공간을 만들어 서로의 정보를 공유·반영하는 살아있는 가상세계로, 물리적 세계를 디지털 세계로 구현한 것이다.

이번 협약으로 완주군은 혁신도시 주요건물인 콩쥐팥쥐도서관, 이서문화체육센터에 대한 실내공간정보(LOD4) 구축과 IoT 연계를 통한 공공시설 재해재난 긴급대응 서비스, 주차문제 해결을 위한 주차공간 분석서비스, 환경정보 가시화 서비스 등 실현할 예정이다.

또한 각종 행정데이터·현상정보(IoT)를 통합해 도시문제 해결을 위한 시뮬레이션, 과학적 정책 의사결정 지원, 도시 모니터링 및 현실제어도 가능하다.

이번에 추진하는 디지털트윈 행정서비스 모델 구축 사업은 국비 3억원이 투입돼 2022년 7월까지 진행할 예정이다.

완주군은 LX와 긴밀한 협력을 바탕으로 전북혁신도시에 디지털트윈을 적극 도입해 주민의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 행정서비스를 구축해 ‘혁신도시 주도형 한국판 뉴딜’의 성공 사례로 만들어 나갈 계획이다.

박성일 완주군수는 “LX국토정보공사와 함께 완주군이 디지털트윈 표준모델이라는 청사진을 그릴 수 있게 돼 무척 기쁘다”며 “교통, 환경, 도시계획 등 다양한 분야에 디지털트윈을 접목해 살기 좋은 스마트 도시 완주군을 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

