이준석 "박근혜 시절 국정농단 사과…윤석열 정부는 그런 일 없을 것"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표는 24일 박근혜 전 대통령에 대한 사면 결정과 관련해 "윤석열 후보를 통해서 만들고자 하는 차기 정부에서는 절대 그런 국정농단 사태 같은 게 발생하지 않도록 저희가 시스템적으로 개혁할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 국회 당 대표실에서 기자들과 만나 박 전 대통령 사면 결정에 대한 소회를 밝혔다. 그는 "(박 전 대통령에 대한) 정치적 평가는 제가 하지 않겠다"라면서도 "박 전 대통령 이례적으로 전직 대통령으로서 긴 형기를 복역했고 이제 사면 복권됐다"고 언급했다. 이어 "박 전 대통령에 적용됐던 엄격한 법리는 앞으로 정치하는 모든 사람에게 강한 법리가 적용될 수 있다는 것을 새기게 되는 계기가 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

그는 "다시 한번 당 대표로서 박 전 대통령 집권 시기에 있었던 이런 국정농단 사건은 국민들께 많은 실망 안겨드렸고 그 과정에서 당시 우리 당 전신이던 새누리당이 입법부로서 충분한 견제 역할 하지 못한 것에 대해 송구하게 생각한다"고 사과했다.

이 대표는 "박 전 대통령과 저와의 개인적 인연 등으로 건강에 대한 걱정이 많다"며 "여건이 허락하면 박 전 대통령 건강 상태에 대해 박 전 대통령 주변 인사들과 소통하면서 파악하려고 한다"고 말했다.

