오준호 기본소득당 후보 “박근혜 사면 당장 번복하라”

[아시아경제 전진영 기자] 오준호 기본소득당 대선 후보는 24일 박근혜 전 대통령 특별 사면 결정에 대해 “문재인 정부는 당장 이를 번복하라”고 목소리를 높였다.

오 후보는 이날 입장문을 내고 “국정농단의 주범 박근혜가 전 대통령의 자격을 완전히 회복한다. 용납할 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “그는 국정을 사유화하고, 대통령 직위를 이용해 사익을 챙긴 중대범죄자”라며 “특별사면은커녕 복권이 가당키나 한 일인가”라고 반문했다.

이어 “‘국민 대통합’이 이유라고 하지만 올해 초부터 민주당이 사면 얘기를 꺼낼 때마다 반대한 게 바로 국민들”이라며 “사면한다고 국민통합 안 된다는 것은 역사가 말해준다. 전두환·노태우 사면이 민주화운동을 부정하고 국민의 정당한 심판을 왜곡했듯, 이번 사면도 촛불항쟁을 부정하는 결과로 이어질 것”이라고 비판했다.

오 후보는 “이번 사면 결정은 국민 대통합이 아니라 ‘국민 대갈등’으로 이어질 것이고, 문재인 정부의 최악의 오점 중 하나로 남을 것”이라며 “문 정부와 집권여당의 비겁한 정치에 국민들은 오히려 등 돌릴 것”이라고 강조했다.

그러면서 “문 정부는 박근혜 전 대통령 특별사면 및 복권을 당장 번복하고, 이재명 후보는 특별사면에 관한 입장을 명확히 밝혀라”라며 “반드시 국민의 심판이 따를 것”이라고 꼬집었다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr