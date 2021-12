[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 박근혜 전 대통령 사면 관련 "아픔을 딛고 새 시대로 나아가야 한다"며 국민통합의 메시지를 던졌다.

문 대통령은 24일 오전 박 전 대통령 사면에 대해 "이제 과거에 매몰돼 서로 다투기보다는 미래를 향해 담대하게 힘을 합쳐야 할 때"라며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "우리 앞에 닥친 숱한 난제들을 생각하면 무엇보다 국민통합과 겸허한 포용이 절실하다"며 "박 전 대통령의 경우 5년 가까이 복역한 탓에 건강상태가 많이 나빠진 점도 고려했다"고 사면 배경을 밝혔다.

이어 "이번 사면이 생각의 차이나 찬반을 넘어 통합과 화합 새시대 개막의 계기가 되기를 바란다"며 "사면에 반대하는 분들의 넓은 이해와 혜량을 부탁드린다"고 덧붙였다.

