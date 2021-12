“시민 제안에 귀 맡길게요” … 상주시, ‘제안 활성화’에 행안부 장관상

3년 연속 최우수상, 장관상 표창까지

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 상주시가 ‘2021년도 제안 활성화 우수기관 평가’에서 행정안전부 장관상을 받았다.

경북도 주관 ‘제안제도 운영평가’에서 3년 연속 최우수상을 받은 데 이어 정부 표창까지 거머쥐었다.

제안 활성화 우수기관 평가는 중앙행정기관과 도, 시·군·구, 시·도 교육청을 대상으로 제안 채택률과 실시율 향상도, 제안 숙성 채택 건수, 제안 활성화 우수사례 등을 심사한다.

시는 이번 평가에서 높은 수준의 제안을 채택하고 시민의 제안을 적극적으로 시정에 반영한 성과를 인정받았다.

제안공모전 6회 개최와 제안 활성화 특수시책을 추진해 총 2400여만원 규모의 상금 지급 등 제안제도 활성화에 힘써왔다.

시 주요시설물 활성화 방안을 연구한 ‘보물단지TF팀’과 창의적 정책 제안·공무원 시정연구모임인 ‘미래상주 희망연구팀’은 제안 활성화 우수사례로 꼽혔다.

강영석 시장은 “시민의 적극적인 제안 참여와 공직자의 능동적 의견수렴으로 좋은 성과를 거뒀다”며 “시민의 의견을 부지런히 듣고 반영해 발전하는 도시가 되도록 하겠다”고 말했다.

