속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 내란 선동 등 혐의로 징역 9년을 확정받고 복역 중이던 이석기 전 통합진보당 의원이 24일 가석방으로 출소했다. 2013년 9월 그가 구속기소된 지 8년 3개월 만이다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr