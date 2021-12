NH농협생명, 고객패널 활동으로 고객 소리 경청

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 내년 고객패널의 제안으로 상품과 서비스 질을 향상시켰다고 24일 밝혔다.

지난 3월부터 10월까지 고객패널을 운영, 모두 124건의 의견을 청취해 모바일창구, 상품, 해피콜, 온라인보험 등 영역에서 54건을 반영했다.

특히 고객과 소통할 수 있는 창구를 마련했으면 좋겠다는 의견을 반영해 7월 '고객기상청' 서비스를 시작했다. 서비스에 대한 만족도를 날씨로 의견을 남기거나, 개선 의견을 작성할 수 있는 소통채널이다. 또 모바일창구 메인화면 구성이나 신상품 아이디어 에도 고객 제안을 담았다.

농협생명은 내년 고객패널 중 온라인패널 인원을 50명까지 확대할 계획이다. 또 1월부터 고객패널 모집과 함께 운영을 시작, 10월까지 운영 기간을 늘려 고객 목소리에 더욱 집중할 예정이다.

김인태 농협생명 대표는 "고객패널을 통해 고객의 목소리를 직접 듣고 상품과 서비스를 개선할 수 있는 기회를 가질 수 있어서 좋았다"며 "고객의 소리를 경청하며 소비자중심 경영을 실천해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

