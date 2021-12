푸틴 "유럽 가스값 폭등, 러시아 탓 아니다"

[아시아경제 금보령 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 최근 불거진 유럽 내 가스 가격 폭등을 놓고 "러시아에 책임을 돌리는 것은 부당하다"고 23일 강조했다.

AP통신 등 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 모스크바 마네주에서 진행된 연례 기자회견에서 이같이 밝혔다.

푸틴 대통령은 러시아가 유럽의 가스 문제를 도울 준비가 되어 있다는 입장을 나타냈다. 다만 가스 문제는 유럽이 자체적으로 일으킨 것이고, 스스로 해결해야 한다고 했다.

그는 또 러시아 국영 가스회사 가스프롬이 유럽의 가스 가격 급등과는 관계가 없다고 설명했다.

푸틴 대통령은 "독일 등 가스프롬과 장기 계약을 맺고 있는 국가들은 현재 훨씬 낮은 가격을 누리는 상황이고, 심지어 이웃 국가에 가스를 판매해 이익을 얻고 있다"고 얘기했다. 이와 함께 그는 독일로 가는 일부 러시아산 가스가 최종 우크라이나에 재판매되는 것으로 의심된다고 주장했다.

