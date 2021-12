◆본부장 승진

▲준법지원부 전재화 ▲감사부 정규황 ▲비서실 최재필

◆부장대우

▲재무관리부 장준영 ▲회계부 이동익 ▲경영지원부 김형일

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr