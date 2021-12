알찬 구성에 예쁜 디자인으로 주부들 ‘취향저격’

커티풀코리아 ‘커티풀 파티 커트러리 세트’

[아시아경제 문혜원 기자] 커티풀코리아의 커트러리 세트가 알찬 구성과 예쁜 디자인으로 주방 꾸미기를 좋아하는 주부들로부터 많은 인기를 끌고 있다. 커트러리 세트는 녹에 강한 포스코사의 304 스텐 소재를 사용해 반영구적이다.

국내용 5종 세트(숟가락, 포크, 나이프, 티스푼, 젓가락)와 해외용 4종세트 (숟가락, 포크, 나이프, 티스푼)로 구성돼 있다. 각 제품별 모양에 맞춰 꼽는 곳이 나누어져 있어 위생적이고 손쉽게 분리 세척이 가능하다. 미세먼지 등 외부오염을 막을 수 있는 보관 케이스가 있어 보다 깨끗하게 커트러리를 보관할 수 있다. 가족이 함께 사용할 수 있는 커트러리 세트는 센스 있는 집들이 선물, 결혼선물 등 뜻깊은 날의 선물로 각광을 받고 있다. 휴대 및 보관전용 파우치가 있어 캠핑시 편리하게 휴대가 가능한 것도 장점이다. 현재 이태리 명품가구 ‘루베’의 강남 논현점에서 판매되고 있다.

커피풀코리아 관계자는 "감각적인 디자인과 고급 소재로 오래 간직하고 가족이 함께 사용할 수 있는 커트러리 세트는 센스 있는 집들이 선물, 결혼 선물이 될 것"이라며 "집에서 손님들과 홈 파티를 즐길 때에도 식탁 위에 멋진 인테리어 소품으로 활용할 수 있다"라고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr