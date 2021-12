나이벡, 英 인트랙트파마 공동연구 발표…먹는 ‘염증성 장질환 치료제’

[아시아경제 박형수 기자] 펩타이드 융합 바이오 전문기업 나이벡 나이벡 138610 | 코스닥 증권정보 현재가 26,850 전일대비 550 등락률 -2.01% 거래량 202,684 전일가 27,400 2021.12.23 15:09 장중(20분지연) 관련기사 나이벡, 'KRAS 항암제' 美 암연구학회서 전임상 발표…"종양 90% 감소"나이벡, 다이치산쿄와 NIPEP-TPP 유전자 전달체 연구 착수나이벡, 실적 턴어라운드…3분기 매출액 전년比 311% '↑' close 이 글로벌 제약사와 세계 석학이 참여하는 국제학회에 초청받아 영국 바이오기업 ‘인트랙트 파마’와 공동연구 중인 경구용 염증성 장질환치료제 ‘NIPEP-IBD’에 대한 연구 성과를 발표한다고 23일 밝혔다.

국제학회는 ‘IBD INNOVATE 컨퍼런스’로 미국 염증성 장질환 협회(Crohn’s&Colitis Foundation)가 매년 미국에서 주최한다. 염증성 장질환 치료제를 연구하는 세계적인 석학과 글로벌 제약사가 참가하며 미국 라스베이거스에서 내년 1월 20일부터 22일까지 3일간 오프라인으로 진행된다.

나이벡 나이벡 138610 | 코스닥 증권정보 현재가 26,850 전일대비 550 등락률 -2.01% 거래량 202,684 전일가 27,400 2021.12.23 15:09 장중(20분지연) 관련기사 나이벡, 'KRAS 항암제' 美 암연구학회서 전임상 발표…"종양 90% 감소"나이벡, 다이치산쿄와 NIPEP-TPP 유전자 전달체 연구 착수나이벡, 실적 턴어라운드…3분기 매출액 전년比 311% '↑' close 은 이번 학회에 참석해 글로벌 제약사와 미팅을 진행하고 연구 성과도 발표한다. 영국의 인트랙트파마와 공동진행하고 있는 경구용 NIPEP-IBD에 대한 성과를 골자로 제형에 대한 안정성과 동물 모델 효능평가 결과를 공개한다.

NIPEP-IBD는 유럽 CRO와 계약을 체결해 임상 1상을 준비하고 있다. 학회에서는 전임상 단계에서 지금까지 진행한 주요 연구 성과를 발표할 예정으로 글로벌 제약사들이 많은 관심을 보이고 있다는 것이 회사측 설명이다.

나이벡 관계자는 "NIPEP-IBD는 장내 염증 억제 기능뿐만 아니라 염증으로 손상된 장 점막의 재생 효과까지 있다"며 "기존 면역 치료제와 병용투여를 통해 시너지를 기대할 수 있다는 측면에서 국제학회에서 크게 주목하고 있다"고 말했다.

그는 이어 "염증성 장질환은 개발하는 데 성공한 치료제가 없어 바이오 제약시장에서 큰 관심을 받는 분야"라며 "나이벡은 신약 개발을 빠르게 추진할 계획"이라고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr