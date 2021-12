남원시 ‘노인맞춤돌봄 실무협의회의’ 개최

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 23일 시청 회의실에서 2021년 제4차 노인맞춤돌봄실무협의회의(이하 실무협의회의)를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에는 노인맞춤돌봄사업 3개 수행기관 실무진과 시측이 모여 ‘21년 사업실적 및 ‘22년 사업계획에 대한 협의를 통해 보다 내실 있는 사업 운영을 도모하고자 마련됐다.

동절기 취약노인 보호대책 추진 및 방역관리 철저 당부, 사업 변경 사항에 대한 안내(수행인력 활동수당 확대지원)로 진행됐다.

동절기 취약노인 보호대책은 수행기관과의 유기적 협력관계를 통해 동절기 취약계층에 대한 사전조사를 실시해 보다 효율적으로 어르신들의 안전을 확보할 방침이다.

김문훈 노인장애인과장은 실무협의회의는 수행기관과의 소통의 장으로 기관 간 정보공유 및 협의 과정을 거쳐 시 수행기관의 역량을 상향 평준화함으로써 어제보다 나은 오늘의 남원시노인맞춤돌봄서비스 제공의 밑거름이 될 것이라고 말했다.

노인맞춤돌봄서비스는 일상생활 영위가 어려운 취약노인에게 적절한 돌봄서비스를 제공하는 사업이다.

시는 내년에 올해보다 84명 늘어난 2912명의 어르신에게 서비스를 확대 제공한다.

