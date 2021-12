대웅제약, 바이오벤처 넥스아이와 면역항암제 공동개발 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 1,500 등락률 +1.03% 거래량 29,398 전일가 145,000 2021.12.23 14:57 장중(20분지연) 관련기사 대웅 부회장에 윤재춘…대웅제약 공동대표에 이창재 선임 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?1년간의 K-바이오 성과 결산한다 close 이 오픈 이노베이션을 통한 '계열 내 최초(First-In-Class)' 면역항암제 신약 파이프라인 확보에 나선다.

대웅제약은 신약개발 전문 바이오벤처 넥스아이와 면역항암제 공동 연구개발 및 중장기적 협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다.

넥스아이는 독자적 플랫폼 기술을 기반으로 면역항암제 신약 개발에 나서고 있는 신생 바이오벤처다. 신규 면역치료 불응성 인자를 표적으로 하는 중화항체를 이용한 신약을 개발하고 있다. 면역치료법을 사용할 수 없거나 기존 항암제에 반응하지 않는 암환자들을 대상으로 단독 또는 기존 면역치료제와의 병용요법을 통해 새로운 시장 창출이 기대된다.

이번 협약을 통해 양사는 비소세포폐암 치료항체 신약 후보물질 'NXI-101', 전이성 흑색종 치료항체 신약 후보물질'NXI-201'을 포함한 넥스아이의 파이프라인을 함께 연구하고 개발한다. 특히 대웅제약은 Pre-A 시리즈 지분투자에 전략적 투자자(SI)로 참여해 해외 기술수출(라이선스아웃) 등에서 넥스아이와 협력해 나갈 계획이다.

전승호 대웅제약 대표는 “국가과제 선정을 통해 탁월한 기술력이 검증된 넥스아이와 연구개발 분야에서 협력할 수 있어 매우 고무적"이라며 “오픈 콜라보레이션을 통해 지속적으로 면역항암제 분야의 혁신 신약 연구에 집중해나가겠다”고 말했다. 윤경완 넥스아이 대표도 “대웅제약과의 우호적 협력관계를 맺게돼 매우 기쁘다”며 “앞으로 양사 간의 긴밀한 협력으로 면역항암제 신약개발 분야에서 혁신적인 성과를 낼 수 있도록 적극 힘쓰겠다”고 전했다.

