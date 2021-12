경남정보대, 글로벌 인재 육성 ‘파란사다리사업’ 떴다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 경남정보대학교는 23일 교내 아트홀에서 ‘2021 파란 사다리 사업’ 발대식을 개최했다.

파란 사다리 사업은 경제적, 사회적 취약계층 학생을 대상으로 해외 진로 탐색 경험을 제공하는 교육부와 한국장학재단의 사업이다. 사업은 경남정보대가 주관대학으로 선정돼 진행 중이다.

경남정보대는 총 55명의 참여 학생을 모집해 미국 피츠버그 주립대학 22명, 영국 버튼 앤 사우스 더비셔 대학 23명, 일본 구루메 대학 10명과 어학, 직무 프로그램을 진행한다.

23일부터 시작되는 2주간 사전교육은 외국어교육, 팀 빌딩, 진로 교육, 안전교육 등으로 실시될 예정이다.

교육은 해외 현지 파견 프로그램으로 기획됐으나 코로나 확산으로 인해 실시간 온라인 교육으로 각각 4~5주의 과정이 진행된다.

하종수 국제교류센터장은 “경남정보대는 학생의 외국어 능력 향상과 해외 취업으로 글로벌 인재 육성에 앞장서겠다”고 말했다.

