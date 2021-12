[아시아경제 윤동주 기자] 김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 23일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에 참석, 회의 도중 눈을 감고 생각에 잠겨 있다.

김 위원장은 "거대한 선대위' 때문에 이준석 대표의 선대위 이탈 등 지속적인 잡음이 나왔다면서 이를 개선해 효율적인 조직으로 개편할것이라고 시사했다.

