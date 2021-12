[인사]NH투자증권

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권이 23일 정기 인사를 단행했다. 다음은 인사 명단이다.

◆ 승진

◇ 이사대우

▲ Syndication2부 김정현 ▲ 여수WM센터 김종석 ▲ 자산관리전략부 김종설 ▲ 심사1부 김종훈 ▲ 신탁운용부 박장훈 ▲ PI부 송원용 ▲ 문정동WM센터 신윤종 ▲ Premier Blue 강북센터 신재범 ▲ 기관영업부 안영현 ▲ 자금부 안재환 ▲ 인프라투자2부 용승재 ▲ 강남법인센터 이재호 ▲IB영업기획부 조영욱 ▲ 압구정WM센터 최용우 ▲ 부산금융센터 WM1센터 허경석 ▲ WM지원부 홍용철 ▲ Private Equity2부 문태곤

◇ 부장

▲ 재산신탁부 강승완 ▲ NH금융PLUS 천안아산WM센터 고정택 ▲ WM컨텐츠부 김영정 ▲ 대전금융센터WM2센터 김예섭 ▲ WM기획부 김지훈 ▲ 광주WM센터 김창수 ▲ 채권상품부 김현중 ▲ 리스크감리부 남창주 ▲ 대전금융센터WM1센터 문익주 ▲ 구포WM센터 문희진 ▲ 심사2부 박준석 ▲ 인사지원부 안인채 ▲ 동래WM센터 이동철 ▲ 연금영업2부 이승준 ▲ Digital시스템부 이실 ▲ 업무개발부 전달래 ▲ NH금융PLUS 광화문금융센터 PB1센터 전혜원 ▲ 기금운용 커뮤니케이션부 정승기 ▲ 기금운용 중장기전략부 정호철 ▲ 노원WM센터 조영순 ▲ 해운대WM센터 황문기 ▲ 대전금융센터WM3센터 황태석

◇ 부부장

▲ 수완WM센터 민유선

◇ 차장

▲ 상해사무소 이준영

