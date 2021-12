홈앤쇼핑, '아이디어 상품 공모전'서 6개 우수상품 선정

차별화된 신규 아이디어 상품 발굴…대상에 모모스의 '슈퍼스텐'

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 중소 협력사와의 동반성장을 위해 개최한 '아이디어 상품 공모전'에서 총 6개 우수 상품을 선정했다고 23일 밝혔다.

올해 처음으로 시행한 이번 공모전은 차별화된 아이디어 상품을 개발하고도 판로 확보가 어려운 중소기업을 지원하기 위한 취지로 마련됐다. 국내 중소기업을 대상으로 시장 트렌드에 부합하는 차별화된 신규 아이디어 상품을 공모했다.

지난달 11일부터 12월 2일까지 총 72개 중소기업 81개 아이디어 상품이 공모전에 참여했다. 영업팀, 품질혁신팀, 심의팀, 소비자단체 등 내·외부 전문가로 구성된 심사위원들이 아이템 적합성·사업화 기대효과·차별성·완성도를 고려한 심사를 통해 총 6개 우수 아이디어 상품을 선정했다.

대상은 모모스의 스테인리스 밀폐용기 '슈퍼스텐'이 수상했다. 스테인리스 용기와 실리콘 뚜껑의 조합으로 위생적인 음식 보관과 가볍고 용이한 수납으로 편리성을 더한 아이디어가 높은 평가를 받았다. 이밖에 우수상에는 러브앤라이프밸런스(진검물산)와 무지막지(피알에스디자인), 특별상은 비발디무풍히터(애니스톤바이오), 비기너스럭 똑똑흑채(비지엔에스), 촉촉한 벌집 오징어(다해푸드)가 각각 수상했다.

홈앤쇼핑은 이번 공모전을 통해 발굴한 아이디어 상품을 TV홈쇼핑, 라이브커머스, 모바일 등의 플랫폼을 통해 판매와 홍보를 추진한다는 계획이다. 또한 TV홈쇼핑 방송 진행시에는 3%의 판매수수료 인하도 제공할 예정이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "주기적으로 공모전을 개최해 아이디어를 보유하고 있으나 개발 자금이나 판로가 없어 어려움을 겪고 있는 중소기업과 함께 성장할 수 있는 기회를 만들겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr