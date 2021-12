한중 외교차관 전략대화…文 대통령 '베이징 초청' 논의될까

[아시아경제 이지은 기자] 한국과 중국 외교차관이 23일 4년 반만에 화상으로 마주앉아 전략대화를 나눈다. 곧 다가올 베이징 동계올림픽에 문재인 대통령을 초청하는 문제가 이 자리에서 논의될지 주목된다.

외교부에 따르면 최종건 1차관과 러위청 중국 외교부 부부장이 이날 오후 '제9차 한중 외교차관 전략대화'를 화상 형식으로 개최한다.

한중 외교차관 전략대화는 정부 출범 초기였던 2017년 6월 제8차 회의 이후 4년 6개월여만이다.

이날 전략대화에서는 수교 30주년을 앞두고 한중 협력 확대 및 한반도 문제 등 지역 문제, 글로벌 정세 등이 폭넓게 논의될 전망이다.

특히 오는 2월 열리는 베이징 동계올림픽에 문 대통령을 초청하는 문제가 논의될지도 관심사다. 앞서 니혼게이자이시문은 중국 정부가 문 대통령에게 베이징 올림픽 개막식 초청장을 보냈다고 보도했으며, 외교부는 이에 대해 부인한 바 있다. 청와대 역시 한중 외교차관 전략대화에서 관련 논의가 이뤄질지 여부에 대해 "건설적 논의가 있기를 바란다"며 말을 아꼈다.

미중 갈등 속 미국의 동맹국들을 중심으로 베이징 동계올림픽에 대한 외교적 보이콧이 줄을 잇는 가운데, 문 대통령은 호주 순방에서 "보이콧을 검토하고 있지 않다"고 밝혀 참석 여부에 관심이 쏠리고 있다.

또 내년 초 시진핑 중국 국가주석과의 한중 화상 정상회담 가능성이 점쳐지는 가운데 이에 대한 논의가 이뤄질 가능성도 있다.

