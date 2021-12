SK머티리얼즈, '영주 경제속으로' 프로젝트로 지역 상생발전 앞장선다

SK머티리얼즈, 경상북도·영주시·임팩트스퀘어와 MOU 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 반도체 및 디스플레이 소재 전문기업 SK머티리얼즈가 23일 소셜벤처 액셀러레이터 임팩트스퀘어를 비롯해 경상북도 및 영주시와 함께 '영주 경제속으로' 프로젝트 협력을 위한 업무 협약식을 진행했다.

‘영주 경제속으로’ 프로젝트는 영주시를 거점으로 지역의 변화를 이끌 청년 창업가들이 성장하기 적합한 환경을 조성하고, 지역과 함께 상생할 수 있는 로컬 창업 모델을 육성하는 것을 목표로 하고 있다.

SK머티리얼즈는 본 프로젝트에 50억원을 기부하고, 이 기부금을 마중물 삼아 프로젝트에 연계한 다양한 투자와 사업을 추가 유치해 총 100억원 이상 규모로 사업을 꾸릴 계획이다. 프로젝트 운영을 맡은 임팩트스퀘어는 소셜벤처 육성에 높은 전문성을 갖춘 중소벤처기업부 인증 액셀러레이터다.

이번 프로젝트는 △소셜벤처 발굴 및 육성 프로그램 △창업 생태계 확대를 위한 교육 △소셜벤처 업무 및 교류공간 조성 △임팩트 펀드 조성 및 운영 등 총 4가지 세부 사업으로 운영된다.

영주에 정착 가능하며 지역 자원을 연계한 비즈니스 모델을 갖춘 소셜벤처 10개 이상을 수시·정시를 통해 내년 상반기부터 모집하게 된다. 선발된 기업은 안정적인 지역 정착을 위한 지원금, 교류 공간 내 사무실과 같은 물리적인 지원과 함께 사업 고도화를 위한 밀착 액셀러레이션 프로그램을 제공받게 된다. 이 과정을 통해 성장 가능성을 증명한 소셜벤처들에는 본 프로젝트를 통해 조성된 펀드를 통해 투자 받을 수 있는 기회를 제공한다.

이와 함께 SK머티리얼즈 기부금과 지자체 및 외부기관의 투자 유치를 통해 50억 이상의 청년 임팩트 투자펀드 결성을 진행한다. 해당 펀드는 투자 연계 액셀러레이팅과 결합하여 사회적 가치를 창출하는 지역 소셜벤처의 빠른 성장을 견인, 유니콘 기업으로 발전할 기회를 제공한다. 이를 통해 기업의 성장은 물론 고용을 통한 청년인구 유입으로 지역경제 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

SK머티리얼즈는 소셜벤처의 성공을 위해 SK그룹 차원의 리소스 투입도 적극적으로 추진한다. 행복나래, SK스토아, 11번가 등 SK그룹의 대표적인 유통채널을 통해 소셜벤처의 어려움 중 하나인 판로확보를 해결해주는 한편 그룹 채널을 활용한 홍보 활동도 지원한다. 또한, 그룹 내 투자자 및 타 소셜벤처들과의 네트워크 형성에도 도움을 줄 예정이다.

한편, 이날 협약에 따라 경상북도와 영주시 역시 소셜벤처의 정착과 성장을 위해 협력하기로 뜻을 모았다. 선발된 소셜벤처들에는 500만원 이상의 정착금을 지원하고 창업 인허가 간소화와 각종 세제 혜택 등 행정 및 인프라 지원에도 나설 계획이다.

