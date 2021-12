추미애 "동문서답하는 김건희 남편…벌써부터 영부인 대접 상상"

尹 "'영부인' 쓰지 말고, 靑 제2부속실 없애겠다" 주장

秋 "등판 시기 물어보겠다더니, 검증 회피"

[아시아경제 강주희 기자] 추미애 전 법무부 장관이 윤석열 국민의힘 대선후보가 자신이 당선되면 '영부인'이라는 말을 쓰지 말자고 주장한 데 대해 "동문서답하는 김건희씨 남편"이라고 비난했다.

추 전 장관은 22일 페이스북에 올린 글에서 "벌써부터 영부인으로서 대접받는 것만 상상하고 영부인으로 부르지 않아도 된다고 겸양하는 것처럼 취하는 것은 무엇이 문제인지 모르는 동문서답이고 너무 나간 것"이라며 이같이 말했다.

앞서 윤 후보는 이날 동아일보와 인터뷰에서 김씨의 등판 시기를 묻자 "처음부터 계획이 없었다. 제 처는 정치하는 걸 극도로 싫어했다. 영부인이라는 말도 쓰지 말자"며 김씨의 공개 활동 없이 대선을 치르겠다는 뜻을 내비쳤다. 윤 후보는 또 영부인을 담당하는 "청와대 제2부속실도 없애겠다"며 대통령에 당선되더라도 영부인 활동 자체가 없을 것이라는 취지로 말했다.

이에 대해 추 전 장관은 "그동안 (등판 시기를)'아내에게 물어보겠다'며 아내를 무척 존중하는 애처가로 행동했고, 김건희씨 역시 '언제 등판할지 조언해 달라, 자신있다'는 입장을 밝혔다. 그런데 갑자기 퇴장 모드로 전환하는 것은 검증을 회피하는 전략"이라고 지적했다.

그는 "영부인이라 부르든 안 부르든, 대통령 부인은 투명하게 감시되지 않는 가장 내밀한 위치에 있다. 그러기에 사사로움으로 대통령의 공적 영역과 공적 책임을 방해하지 않아야 하는 막중한 책임이 있는 자리"라며 "하물며 부인이 없었는데도 박근혜 전 대통령은 최순실(최서원)이 몰래 관저로 스며들어 대통령을 사적 이익으로 이용하고 국정을 좌지우지했다"고 설명했다.

이어 "김건희씨와 그 남편의 문제는 그간의 행적과 의혹에 비추어볼 때 공적 책임감과 자세가 보이지 않는다는 것을 문제 삼는 것"이라며 "더구나 수사 중인 피의자 김건희씨가 수사는 받지 않고 벌써부터 영부인으로 대접받는 것만 상상하는 것은 동문서답"이라고 꼬집었다.

아울러 "'김건희 게이트'는 김건희씨 개인의 기망행위에 그치지 않는다"라며 "윤석열 후보의 공정과 상식의 기준을 묻는 것이고, 투명하게 정직하게 이 문제를 다루어왔는지와 다룰 자세가 있는지를 묻는 윤석열 후보의 문제"라고 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr