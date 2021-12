[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)은 지하 1층 푸드마켓에서 '스위트 홀리데이' 주제로 남도식객의 이색 먹거리 상품전을 진행한다고 22일 밝혔다.

오는 25일까지 진행하는 이번 행사에서는 홈파티를 즐길 수 있는 먹거리부터 선물용으로 좋은 베이커리까지 다양한 상품을 만나 볼 수 있다.

특히, 크리스마스 소재를 활용해 시각적인 즐거움과 사랑스러움을 느낄 수 있는 허니도우 브랜드의 '허니미니도넛'이 눈에 띈다.

대표품목으로는 허니 미니도넛세트(9EA)와 허니 딸기 산타도넛세트(9EA)이 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr