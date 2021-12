이수건설, 주식액면가액 1000원→500원으로 감자 결정

[아시아경제 한진주 기자] 이수화학 이수화학 005950 | 코스피 증권정보 현재가 14,550 전일대비 250 등락률 +1.75% 거래량 419,151 전일가 14,300 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!이수화학, 전기차용 전고체 배터리 상용화 '한걸음 더'…현대차·삼성SDI 수요기업 참여 close 의 종속회사인 이수건설은 결손금 보전과 재무구조 개선, 주주가치 제고를 위해 주식 액면가액을 1000원에서 500원으로 감액하는 감자를 결정했다고 22일 공시했다. 감자기준일은 12월24일이다.

이번 감자로 자본금은 298억8044만원에서 149억4022만원으로 줄어들게 된다. 발행주식수는 보통주 2531만561주, 종류주 456만4828주로 동일하다.

