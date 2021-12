송영길 "이재명 후보, '누구나집' 추진 방안 발표할 것"

[아시아경제 오주연 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 22일 자신의 주거 정책 브랜드인 '누구나집'과 관련해 "이재명 후보가 '누구나집'을 수용하겠다고 관훈토론에서 말했다"면서 "이 후보도 누구나집 추진 방안을 발표할 것"이라고 밝혔다.

이날 송 대표는 국회에서 열린 '누구나집' 추진 지자체 간담회 모두발언에서 "제가 인천시장 시절부터 공들여 만든 누구나 집이 민주당 공식 정책이 되고 문재인 정부의 시범 사업으로 채택돼 기쁘다"며 "지난 대통령 선거에서 총괄선대본부장으로서 누구나 집 정책을 문재인 후보 (공약으로) 채택했다. 하기는 했는데 공약을 주도했던 김수현 수석이 상당히 소극적이었다"고 회고했다.

그는 "김상조 실장에게 수차례 회동에도 잘 이해 못 하고 속을 끓여 마음이 아팠다"면서 "돌이켜 보면 문재인 정부 초기에 누구나집이 전격 시행됐다면 박근혜 정부 정책의 뉴스테이 정책을 보완해서 집값 상승도 어려움 없이 해결되지 않았을까 아쉽다"고 했다.

그러면서 "제가 당 대표가 되자마자 문 대통령을 만나뵙고 청와대 오찬하는 데서 다시 말씀드렸고 대통령께서 '이 문제는 송영길이 어제오늘 한 얘기 아니다'라고 '적극 검토하라'고 했다"고 덧붙였다.

송 대표는 "문 정부 후반기 집행 프로젝트가 보완 발전해 이재명 정부 시대에 엄격화 되어서 주거문제 해결에 소중한 방안이 되기를 바란다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr