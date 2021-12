이재명 "대장동 특검법 이미 발의 요청"…김문기 사망엔 답변 안해

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 22일 대장동 의혹에 대한 특검과 관련해 "실체를 명확하게 밝히고 상응하는 책임을 서로 부담하는 게 바람직하다는 입장에 변함이 없다"고 말했다.

이날 이 후보는 중구 프레스센터에서 열린 한국여성기자협회 창립 60주년 기념식 이후 기자들과 만나, 윤호중 민주당 원내대표에게 대장동 특검법 발의를 요청할 생각이 없냐는 질문에 "이미 요청했다"면서 "여야 협의를 통해서 해야할 것"이라며 이 같이 말했다.

또한 원희룡 국민의힘 선거대책위원회 정책총괄본부장이 전일 '김진국 전 청와대 민정수석이 대장동 의혹을 파헤치려고 하자 이 후보 측에서 아들 입사지원서 논란을 터뜨렸다'고 주장한 것에 대해선 "그 분의 판단"이라며 "특별히 언급할 가치를 느끼지 않는다"고 대답했다.

이 후보는 김문기 성남도시개발공사 개발1처장의 사망과 관련해 메시지를 내느냐는 질문에는 답하지 않았다.

