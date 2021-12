여가부 '양성평등 사회 정책과제' 1월12일까지 공모

일터나 교육현장, 일상생활 성차별·고정관념

개선에 필요한 정책 과제 대국민 공모

23일부터 1월12일까지 우편·메일로 제출

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 성차별 관행과 성별 고정관념 개선에 필요한 정책과제를 발굴하기 위해 '내 손으로 만드는 양성평등 사회 정책과제 대국민 공모'를 실시한다고 21일 밝혔다.

국민 개인이나 단체 누구나 참여할 수 있고 일터나 교육현장, 일상생활에서 겪는 성별이나 차별과 관련한 고정관념을 개선하기 위해 필요한 정책을 제안하면 된다.

제안서는 23일부터 내년 1월12일까지 우편(한국여성정책연구원내 중앙성별영향평가센터)이나 전자우편으로 제출하면 된다.

여가부는 양성평등 정책과제 대국민 공모를 통해 ▲유치원 남아 화장실 가림막 설치 ▲배우자 유산·사산 특별휴가제 도입 ▲한부모 군인 근무지 신청제도 도입 ▲교가·교훈에 대한 성차별적 요소 점검 등 정책 과제를 발굴하고 실제 정책에 반영해왔다.

제안된 과제 중 정책 효과성, 창의성, 실현가능성 등이 높은 과제 10건(최우수 1점, 우수 2점, 장려 7점)을 우수 제안으로 선정한다. 결과는 내년 2월 중 발표할 예정이다. 선정된 정책 제안자에게는 소정의 부상을 수여한다.

우수과제로 선정된 제안은 특정성별영향평가 대상 후보 과제로 선정하고, 중앙성별영향평가위원회 심의를 거쳐 실제 정책화할 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr