[아시아경제 부애리 기자] 네이버웹툰이 가상 인플루언서 '로지'의 개발사 로커스를 인수한다.

네이버웹툰은 컴퓨터그래픽(CG)·시각특수효과(VFX) 전문기업 로커스의 지분 52.19%를 234억8477만원에 취득했다고 22일 공시했다.

로커스는 네이버웹툰 원작의 드라마 '유미의세포들'에서 3차원(3D) 애니메이션을 맡기도 했다.

네이버웹툰은 이번 지분 투자로 네이버웹툰의 지식재산권(IP) 애니메이션화를 협업하는 등 시너지를 도모한다는 계획이다. 로커스의 기술을 활용해 향후 네이버웹툰의 다양한 캐릭터를 메타버스에 선보일 수 있다는 관측도 나온다.

