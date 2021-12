광주시교육청, 친환경 급식비 194억 원 투입

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주시교육청이 오는 2022년 3월부터 유·초·중·고·특수학교 전체 학생을 대상으로 무상급식비 1234억 원을 집행한다. 그 중 급식 질 향상을 위해 위해 친환경 급식 지원비 194억 원을 투입한다.

22일 시교육청에 따르면 지난 10월 광주시교육청과 광주시는 2022년도 학교급식 식품비 단가를 전국 평균 수준으로 인상키로 합의했다.

이에 따라 학교무상급식 식품비 예산은 유·초·중·특수학교 2.95%, 고등학교 5.9% 인상했다.

친환경 농산물 식재료비 예산도 67% 인상해 2022년도 평균 식품비 단가는 초등학교 2687원, 중학교 3153원, 고등학교는 3163원에 이를 전망이다.

한편 2021년도 광주지역 평균 식품비 단가는 초등학교 2427원, 중학교 2917원, 고등학교는 2790원이다.

광주시교육청은 오는 2022년도에는 친환경 인증 농산물 및 유전자 변형식품 없는 우수 식재료 사용을 강화하고 또 급식운영비도 10% 인상해 급식방역 및 급식 시설·설비 개선 힘쓸 방침이다.

김용일 광주시교육청 재정복지과장은 "코로나19 확산과 식재료 물가 인상으로 어려움을 겪었던 올해 상황을 반영해 학교급식 예산을 대폭 인상했다"며 "친환경 식재료로 만들어진 안심 먹거리를 제공해 학생과 학부모 모두가 만족할 수 있는 급식을 꾸준히 지원하겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr