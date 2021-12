제주경찰청 ‘여성폭력 대응 TF팀’ 운영

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주경찰청(청장 고기철)은 취임 후 1호 정책으로 ‘여성폭력 대응 TF팀’을 구성, 운영하기로 했다고 22일 밝혔다.

제주경찰청 차장은 TF팀장으로 정책·지원·전수조사 등 3개팀으로 구분·편성하고 지자체·1366센터 등 관련기관 및 단체 외부 전문가 참여를 통해 공감받는 정책이 되도록 추진할 예정이다.

우선 제주청에서 그간 운영해왔던 신변보호 내실화 방안을 다시 점검하고 다른 시·도청의 대책도 참고해 관련기능이 다각적으로 총력 대응하는 방안을 마련할 계획이다.

특히 여러 사정을 종합한 피해자 보호 및 잠정·임시조치 등을 통한 격리 등 가해자에 대한 조치가 적정하게 이뤄지고, 사후 변경된 위험요소를 신속 반영할 예정이다.

정책팀은 성여성폭력 ‘현장 총력체계’ 구축을 위한 주요 추진대책을 수립하고 추진사항을 점검, 보완하며 주요사건 발생 시, 집단지성을 통한 해결방안 및 개선책을 마련할 예정이다.

지원팀은 자치경찰위원회와 협업, 지자체 조례 제정·예산 반영 등을 추진 및 피해자에 대한 안전·보호 장비 지원 방안을 마련할 계획이다.

전수조사팀은 신고사건에 대한 ‘현장조치-수사-피해자 보호’ 전 단계를 모티터링 해 위험성 재 판단하고 내년 1월 7일까지 특별전수조사를 실시할 예정이다.

고기철 제주경찰청장은 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 경찰의 가장 중요한 존재 가치이다”며 “여성폭력 범죄에 대한 위기대응 체계를 정교화 하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

