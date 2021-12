두산로보틱스, 국내 최초 협동로봇 年1000대 판매…400억 투자 유치

내년 북미·유럽 등 해외법인 설립…향후 IPO도 추진

[아시아경제 김흥순 기자] 두산로보틱스는 국내 최초로 협동로봇의 연간 판매량 1000대를 돌파한 성과를 바탕으로 프랙시스캐피탈파트너스와 한국투자파트너스로부터 400억원 규모의 투자 유치에 성공했다고 22일 밝혔다.

두산로보틱스는 이번 자금으로 글로벌 판매 거점을 확대하고 혁신 신제품 개발과 국내외 파트너십 추가 확보, 연관 기술 지분 투자 등을 추진할 예정이라고 설명했다. 향후 기업공개(IPO)도 추진할 계획이다.

2015년 설립된 두산로보틱스는 독자적으로 기술을 개발해 협동로봇을 생산해 왔다. 2018년부터는 줄곧 국내 협동로봇 시장 점유율 1위를 유지했다. 판매 대수와 매출은 연 평균 70%씩 성장하고 있으며 협동로봇 수요 증가와 맞물려 현재의 성장세가 지속될 것으로 기대하고 있다고 회사 측은 설명했다.

해외 협동로봇 시장의 실적이 두드러진다. 북미와 서유럽 등 해외 판매 비중이 70%로 늘면서 국내 협동로봇 기업 최초로 글로벌 순위 5위 안에 진입했으며 이 지역에 법인을 설립해 성장에 속도를 낼 계획이다.

두산로보틱스는 이러한 성과가 ▲협동로봇 업계 최다 라인업 ▲독자적인 토크센서 기술 기반의 업계 최고 수준 안전성 ▲사용 편의를 위한 직관적 인터페이스 부문 등 우수한 경쟁력에 따른 것이라고 분석했다.

두산로보틱스는 전 직원의 약 40%를 연구개발(R&D) 인력으로 구성해 제품 개발과 연관 소프트웨어 혁신을 추진하고 있다. 제품군은 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2022 혁신상을 수상한 카메라로봇(NINA)을 비롯해 모듈러 로봇카페, 아이스크림 로봇, 의료 보조 로봇 등 다양한 서비스로봇 등으로 확장하고 있다.

류정훈 두산로보틱스 대표는 "자체 개발 기술을 적용한 신제품과 소프트웨어 경쟁력을 더욱 끌어 올려 글로벌 협동로봇 시장점유율 1위를 달성하고 세계 최고의 로봇회사로 올라서겠다"고 말했다.

한편 관련 업계에 따르면 제조용 협동로봇 시장은 노동력 감소, 임금 상승에 따라 연평균 23% 성장해 현재 1조원인 시장 규모가 2026년 3조원으로 커질 전망이다. 또 전체 로봇 시장은 2022년 35조원에서 2026년 91조원으로 증가하고 협동로봇은 현재 제조 중심에서 향후 F&B(식음료), 의료, 물류 등 전문 서비스 영역으로 확장될 것으로 예상된다.

