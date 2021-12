팬데믹 이후 美 인구증가 멈췄다

인구 증가율 0.1%…건국 이래 최저

[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 대유행 여파로 미국의 최근 1년간 인구 증가율이 0.1%에 그치면서 미국 건국 이래 최저치를 기록했다.

미국 인구조사국은 21일(현지시간) 미 인구가 지난해 7월부터 올해 7월까지 39만2665명 늘었다고 발표했다. 이 수치가 100만명 미만인 것은 1937년 이후 처음이다. 증가율로 보면 0.1%로 건국 이래 가장 낮다.

전체 39만2665명 중 해외 이민은 24만4622명, 자연 증가(출생자 수-사망자 수)는 14만8043명을 차지했다. 해외 이민이 자연 증가를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

월스트리트저널은 "멕시코 접경에서 불법으로 국경을 넘으려는 입국자가 역대 최고 수준이었지만 대부분 본국으로 귀환된 데다 비자 발급 등 적법한 이민 절차가 지연되면서 해외 이민이 줄었다"며 "해외 이민에 따른 인구 증가분은 전년의 절반 수준"이라고 설명했다.

주(州)별로 보면 17개주의 인구가 줄었다. 워싱턴DC의 인구 감소율이 2.9%로 가장 높았고 뉴욕(-1.6%), 일리노이(-0.9%), 하와이(-0.7%)가 뒤를 이었다. 반면 아이다호(2.9%)는 이 기간 인구 증가율이 가장 높았다. 이어 유타(1.7%), 몬타나(1.7%) 순이었다.

조사국은 "최근 10년간 미 인구 증가율은 출산율 감소, 해외 이민 감소, 고령화에 따른 사망률 증가 등으로 지체돼왔다. 여기에 팬데믹까지 불을 지피면서 역사상 최저 기록을 초래했다"고 말했다.

