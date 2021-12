[아시아경제 박소연 기자] 김문기 성남도시개발공사 개발1처장이 21일 오후 경기 성남시 분당구 성남도시개발공사 사무실에서 숨진 채 발견됐다.

성남도시개발공시 직원들은 이날 오후 8시 30분께 공사 사옥 1층 사무실에서 김 처장이 숨져 있는 것을 발견하고 경찰에 신고했다.

앞서 경찰은 이날 오후 8시 13분께 김 처장 가족으로부터 김 처장이 이날 아침 출근한 뒤 연락이 닿지 않는다는 신고를 받고 소재 파악 중이었던 것으로 확인됐다.

경찰은 자세한 사망 경위 조사와 함께 김 씨가 유서를 남겼는지 등을 확인 중이다.

김 처장은 특혜 의혹이 불거진 성남 대장동 개발사업을 주도한 것으로 알려진 뒤 그동안 검찰과 경찰의 수사를 받아왔다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr