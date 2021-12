[아시아경제 부애리 기자]기시다 후미오 일본 총리는 외국인 입국 금지 조치를 내년 1월 이후에도 계속 시행한다고 21일 밝혔다.

기시다 총리는 이날 관저에서 진행한 기자회견에서 "연말연시 상황을 살피면서 당분간 연장하겠다"면서 이 같은 방침을 설명했다.

일본 정부는 오미크론 감염이 세계적으로 확산하자 지난달 30일부터 1개월간 예정으로 외국인 신규 입국을 원칙적으로 금지했다.

오미크론 감염자가 나온 국가를 감염 실태에 따라 3개 그룹으로 나눠 해당 국가에서 들어오는 일본인과 장기체류 비자 소지자를 대상으로 3~10일간의 시설격리도 강제하고 있다.

한국에서 들어올 경우 6일간 시설격리 대상이다.

시설격리 기간을 채웠거나 시설격리 대상이 아닌 입국자에게는 입국 시점을 따져 14일간의 숙박시설이나 자택 격리를 적용 중이다.

