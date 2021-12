윤석열 "與 보유세 1년 동결은 '매표 동결' 국민 원숭이로 보나"

"1년에 한해서만 세금·공공요금 동결

조삼모사도 아니고 국민 다 안다"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 21일 당정이 내년 보유세 동결을 검토하는 데 대해 "교활하기 짝이 없다"며 강하게 비판했다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "왜 각종 세금과 공공요금을 내년까지 동결해준다는 것이냐. 그것도 1년에 한해서"라며 "이러니 '매표 동결'이라는 말이 나온다"고 지적했다.

그는 "정작 공시가를 시세 90%까지 끌어 올리겠다는 기조에는 변함이 없다면서도 내년 보유세는 올리지 않겠다고 한다"면서 "선거 때가 되니 갑자기 세금 폭탄도 공공요금도 모두 동결해줘야겠다는 생각이 든 것이냐"고 반문했다.

이어 "조삼모사도 아니고 국민을 원숭이로 보는 것이 틀림없다"며 "내년에만 안 내도 되게 해주겠다니 이게 말이 안 된다는 것은 국민은 다 안다"고 했다.

또 "이재명 후보와 민주당이 연출하고 있는 '유사 정권심판' 프레임도 똑똑한 민심의 벽을 넘기는 어렵다"면서 "내년 3월 9일만 지나면 다시 다 올리겠다는 건데 누가 그런 말에 귀가 솔깃하겠냐"고 되물었다.

그러면서 "'문재명(문재인+이재명) 세력'을 교체하지 않는 한, 집행 유예된 세금과 공공요금 폭탄은 국민 머리 위로 다시 떨어질 것"이라며 "'한시적 동결' 뒤에 '급격한 폭등'이 기다리고 있다"고 말했다.

