▶박희법씨 별세, 백길자씨 남편상, 박주영·박수용(GM코리아 연구소 팀장)씨 부친상, 전제현씨 시부상, 주광덕(제18·20대 국회의원)씨 장인상 = 20일 오후 9시43분, 여의도성모병원 장례식장 5호실, 발인 23일 오전 7시. 02-3779-1963

박소연 기자 muse@asiae.co.kr