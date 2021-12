2021 '올해의 시사만화상'에 본지 오성수 만평가 우수상 선정

대상작, 서민호 만평가의 '위드 코로나'

[아시아경제 강주희 기자] 전국시사만화협회 올해의 시사만화상 심사위원회(위원장 하종원)가 2021년 '올해의 시사만화상' 대상작으로 국민일보 서민호 만평가의 '위드 코로나'(11월26일자 국민만평)를 선정했다고 발표했다. 우수상에는 아시아경제 오성수 만평가의 '두더지 잡기'(9월8일자 오성수 툰)와 중앙일보 박용석 만평가의 '또 빠져든다…'(7월27일자 박용석 만평)가 선정됐다.

하종원 올해의 시사만화상 심사위원장(선문대 미디어커뮤니케이션학과 교수)은 심사평에서 "시사만화를 통해 2021년의 대한민국을 바라보는 마음은 참으로 무겁고 착잡하다. 매년 이맘때쯤 한 해를 돌아보면 사실 그 모습은 거의 대동소이 하지만, 특히 올해는 예년보다 더욱 퍽퍽한 삶의 현장이 눈에 잡히기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "우리 일상의 구석구석에 깊게 드리워진 코로나의 어두운 그늘은 도무지 가실 줄 모르고, 대선을 코앞에 둔 정치판은 한 치 앞을 가늠하지 못할 만큼 혼돈 그 자체이다. 이 와중에 진영논리와 확증편향으로 언론에 대한 불신은 더욱 가중되고 그 한 자리를 차지하고 있는 시사만화가들 역시 곤혹스럽고 무기력함을 느끼지 않을까 싶다"고 말했다.

최민 협회장은 "올해는 작가 공모뿐만 아니라 좋은 독자가 좋은 시사만화를 만든다는 생각으로 독자 추천을 받았다"라며 "많은 작품을 추천해 주고 한 해 동안 응원과 격려를 아낌없이 보내준 독자들에게 감사드린다"고 했다.

올해의 시사만화상 시상식은 정부의 방역 조치 강화에 따라 확산세가 진정된 이후 개최할 계획이라고 협회는 전했다.

