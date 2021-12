정부, 향후 5년 인문정책 청사진 제시

문체부·교육부 제2차 진흥 기본계획 심의 의결

문화체육관광부와 교육부는 21일 인문학 및 인문정신문화 진흥심의회를 열고 제2차 진흥 기본계획을 심의 의결했다. 향후 5년간 인문정책 방향을 담은 청사진이다. 양 측 관계자는 "인문 진흥은 이제 필수 불가결한 과제"라며 "인문 가치를 효과적으로 창출하고 활용할 수 있도록 기본계획을 차질없이 추진하고 협업하겠다"고 밝혔다.

문체부는 '행복한 개인, 품격 있는 공동체 실현'이라는 비전 아래 코로나19로 어려움을 겪는 국민을 위로하고 공감을 주는 인문 프로그램을 확대한다. 사회적 난제를 인문적으로 해결하는 도전적 기획사업을 지원하고, 인문정신문화주간·인문인답·융합형 인문 강좌 등도 새롭게 추진한다. 아울러 도서관, 박물관, 생활문화 센터 등을 지속해서 확충해 인문 가치를 구현하고 확산한다. 관계자는 "인문문화진흥원 설립을 추진하고 인문 학습관리 시스템을 도입하는 등 인문정신문화 진흥 기반도 강화할 방침"이라고 했다.

교육부는 '국가와 인류를 풍요롭게 하는 인문학 진흥'을 목표로 생애주기별 인문학 교육과 연구를 지원하는 한편 인문학 중심의 융복합 연구 우수사례를 발굴한다. 관계자는 "관련 분야·기관의 학술 데이터베이스를 연계한 플랫폼을 구축하고 개방형 정보 열람 서비스를 점진적으로 확대한다"고 했다. 교육부는 국가연구개발혁신법 개정에 따른 후속 조치로 인문학 특성에 맞도록 법령과 규정도 정비한다. 아울러 '미래학술정책의 사회적 대화(가칭)' 등 소통의 장을 확대해 인문학 연구 현장의 네트워크를 구축한다.

