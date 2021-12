이준석-조수진 갈등, 극적 타협 찾을까…尹 "조수진, 이준석 찾아갈 것"

김종인 중재 노력에도, 갈등은 수습 안 돼

오후 4시 이준석 기자회견 전 막판 수습 가능성 열려 있어

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장이 중재에 나섰지만, 이준석 대표와 조수진 선대위 공보단장의 갈등은 수습되지 않았다. 다만 윤석열 국민의힘 대선후보가 조 단장에게 '오해를 풀어달라고 요청했다'고 밝혀, 극적 수습 가능성은 남아 있다.

21일 김 위원장은 ‘코로나19 백신 부작용 피해보상을 위한 공청회’에서 기자들과 만나 이 대표와 조 단장 사이의 갈등에 대한 생각을 밝혔다. 김 위원장은 "이 대표와 조 단장 사이에 석연찮은 말이 오락가락하는 과정에서 이 대표가 상당히 격앙된 반응을 보였고, 조 단장이 잘못된 발언을 했던 것 같다"며 "이 사태를 수습하기 위해 원인 제공을 한 사람들이 잘못을 시인하고 사과하고 그래야 우리 이 대표도 마음을 가라앉힐 수 있는 여유를 가졌지 싶다"고 말했다. 이어 "오늘 오전에 조 단장에게 부탁을 했다"며 "이 대표에게 솔직히 얘기하고 사죄를 해서 사태를 원만하게 추스렸으면 좋겠다고 했는데 조 단장이 받아들이지 않는 거 같다"고 전했다.

김 위원장은 오후 4시로 예정된 이 대표 기자회견까지는 시간이 있다는 점을 언급하며 "조 단장이 그때까지 해결책을 갖고 이 대표를 찾아가기를 바라고 있다"고 했다.

그는 "아침에 이 대표가 선대위 상임선대위원장직을 내려놓겠다고 문자로 알려, 대표로서 좀 인내를 하고 참아달라고 했는데 어떻게 받아들였는지는 모르겠다"고 했다.

다만 윤 후보는 한국과학기술단체총연합회 간담회 후 기자들과 만나 "조 단장이 이 대표를 찾아가서 잘 정리하겠다고 하고 있는 입장"이라며 "잘 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

한편 김 위원장은 선대위 체제와 관련해 "2주동안 나름대로 전반적인 선대위의 운용 실태를 파악해서 보니 이대로 갈 수 없다고 생각을 했다"며 "종합상황실을 보다 강력하게 활용하는 방향으로 선대위를 끌고 가려고 생각하고 있다"고 말했다.

