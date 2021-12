장재훈 현대차 사장 "2026년 전기차 목표 170만대…美 투자, 전기차 집중"

2026년까지 전기차 라인업 13개로 확대

E-GMP 이외의 새 전기차 플랫폼도 개발

[아시아경제 이기민 기자] 현대차그룹이 전기차 연간 판매 목표를 내년 22만대, 2026년170만대로 상향 조정했다. 이를 위해 미국 공장 증설 등 투자 대부분을 전기차 분야에 집중할 예정이다.

장재훈 현대차 사장은 20일(현지시간) 미국 자동차전문지 오토모티브뉴스와의 인터뷰에서 "현대차그룹은 전기차 판매 목표를 다시 논의해 2026년 100만대에서 170만대로 늘렸다"며 "현대차, 기아, 제네시스를 합친 수치"라고 밝혔다. 앞서 현대차와 기아는 각각 2025년까지 전기차 56만대, 기아는 2026년까지 전기차 50만대 판매하겠다고 발표했다.

장 사장은 "내년에는 전 세계에서 현대차와 제네시스 전기차 22만대가 판매될 것으로 예상된다"며 "이는 올해 판매 예상치보다 약 56% 높다"고 판매 목표치를 올린 배경을 설명했다.

그는 "현대차 전기차 라인업도 13개 차종으로 늘린다"며 "새로운 (전기차) 플랫폼도 도입할 예정이다. 새 플랫폼 개발은 우리의 자신감을 보여주는 것으로, 단순히 하나의 플랫폼만을 보고 있는 게 아니다"고 말했다. 현대차 아이오닉5, 기아 EV6, 제네시스 GV60에 탑재된 전용전기차 플랫폼 E-GMP와 별개로 추가 전용 플랫폼을 개발해 전기차 종류와 생산량을 늘려나가겠다는 취지로 풀이된다.

장 사장은 또 "조 바이든 미국 행정부 (친환경) 정책에 맞춰 2030년까지 현대차 전체 판매량의 50%를 전기차에서 조달해야 한다고 생각한다"며 "더 많은 전기차를 보유하기 위해 제품 개발 일정을 단축하고 있다"고 강조했다.

현대차그룹이 2025년까지 미국에 74억달러(약 8조원)를 투자하는 것과 관련해 장 사장은 "미국 내 생산능력을 강화할 예정이며 세부 내용은 내년에 발표할 것"이라며 "전기차 생산 확대에 집중하고 있다"고 언급했다.

이어 "미국 솔리드에너지시스템(SES)뿐만 아니라 한국 배터리 제조사들은 글로벌 수준이기 때문에 그들과도 협력하고 있다"며 "리튬이온과 리튬금속 배터리는 모두 연구개발 중"이라고 설명했다. 현대차는 차세대 배터리인 전고체 배터리 자체 개발을 위해 미국 리튬메탈 배터리 개발업체인 SES와 협업을 하고 있다.

장사장은 특히 탄소중립을 위해 현대차그룹이 내연기관 엔진 신규개발을 하지 않는다고 강조했다. 그는 "우리는 유럽연합의 배출가스 규제를 맞출 것이다. 그것이 완전히 새로운 엔진을 개발해야 한다는 것을 의미하지는 않는다. 하이브리드차라는 임시 방안도 가지고 있다"고 전했다.

뿐만 아니라 올해 초 주목 받았던 애플과의 애플카 협력설에 대해서도 그는 선을 그었다. 다른 기업의 전기차 계약 생산을 고려하고 있냐는 질문에 장 사장은 "현대차의 (전기차 생산) 능력은 내부 수요를 위한 것"이라며 "생산 능력을 우리 스스로에게 최대한 활용해야 한다"고 답했다.

아울러 반도체 수급난에 대해서는 "내년 상반기까지 차량용 반도체 부족 현상이 지속될 것으로 보인다"며 "내부적으로 파트너 그룹과 협업을 통해 해결책을 모색하고, 공급 추이를 분석하고 있다"고 전했다.

현대차의 프리미엄 브랜드인 제네시스 판매량 확대에 대해서도 "제네시스가 글로벌 시장에서 약 20만대 판매를 달성할 것으로 예상된다"며 "SUV와 럭셔리·프리미엄 부문은 우리에게 새로운 도전이지만, 그것이 우리가 가야 할 길"이라고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr