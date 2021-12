엑스페론, 골퍼들을 위한 크리스마스 선물 이벤트

[아시아경제 김종화 기자] 종합 골프 생활앱인 엑스페론이 골퍼들을 위한 크리스마스 이벤트를 오는 24일부터 27일까지 4일간 진행한다고 밝혔다.

이번 크리스마스 선물 이벤트는 행사기간에 상품을 구매한 모든 회원들에게 엑스페론이 크리스마스 선물로 밸런스 키트(약 2만원 상당)을 증정한다. 밸런스키트는 어떤 공이든 밸런스를 진단할 수 있는 키트로, 퍼팅라인을 그리기 전, 가장 무게중심과 밸런스가 맞는 지점을 찾아 가장 정확한 퍼팅라인과 드라이버라인을 찾을 수 있게 하는 진단 키트다.

또 연말 기간동안에도 엑스페론 앱에서는 홀인원 이벤트를 통해 라운딩 전 미리 이벤트를 신청한 후에 홀인원을 달성하면 최대 200만원 상당의 경품과 상금을 확보할 수 있다. 이 외에도 이벤트 기간에는 출석체크만 해도 홀인원 이벤트를 무료로 신청하고 즐길 수 있으며, 엑스페론 어워드 이벤트를 통해 한 해 동안 이슈가 된 골프공과 골프용품을 할인받는 쿠폰이 증정된다.

박진홍 엑스페론 이사는 "이벤트를 통해 다양한 재미를 느끼셨으면 한다"면서 "대대적인 이벤트인 만큼 많은 고객들의 참여를 기대하고 있다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr