내년부터 내일배움카드로 삼성청년SW아카데미 참여 가능

안경덕 고용부 장관, 'SSAFY' 5기 수료식 참석

[세종=아시아경제 문채석 기자] 내년부터 정부가 1인당 300만~500만원의 직업훈련비용을 제공하는 국민내일배움카드로 '삼성 청년 소프웨어(SW) 아카데미'(SSAFY)에 참여할 수 있게 된다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,100 등락률 +1.43% 거래량 12,194,640 전일가 77,100 2021.12.21 15:13 장중(20분지연) 관련기사 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''세계 1위' 삼성 D램, 점유율 3개 분기 연속 상승내일 바로 터진다! NEW "삼성 로봇사업” 최강 수혜株 close 는 기수당 모집 규모를 950명에서 1150명으로 늘리기로 했다. 청년 구직자들이 '양질의 일자리'를 제공하는 1류 기업의 정보기술(IT) 직무 교육을 받을 기회가 늘어나는 것이다.

고용노동부는 21일 오후 2시 안경덕 장관이 서울 강남구 SSAFY 서울 캠퍼스에서 열린 5기 수료식에 참석했다면서 이같이 밝혔다. 이날 행사는 1년간의 교육 과정을 우수한 성적으로 수료한 청년 50명과 박학규 삼성전자 사장, 안 장관 등이 참석했다.

기업이 주도하고 정부가 지원하는 청년 직무훈련·일경험 등 프로그램을 경영계 전반에 확산하는 '청년고용 응원 프로젝트' 사업의 일환으로 안 장관은 SSAFY 수료식 현장을 찾았다. 삼성전자, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 482,401 전일가 205,000 2021.12.21 15:13 장중(20분지연) 관련기사 '오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요" close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 4,000 등락률 +3.32% 거래량 3,293,447 전일가 120,500 2021.12.21 15:13 장중(20분지연) 관련기사 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나 close , 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 1,500 등락률 +0.53% 거래량 163,661 전일가 280,500 2021.12.21 15:13 장중(20분지연) 관련기사 [2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속대한상의, 국가발전 프로젝트 '오디션' TV로 연다 close ), 롯데그룹 등 11개 기업·단체가 프로젝트에 가입했다.

SSAFY는 2018년부터 운영 중인 IT 직무 교육으로 삼성전자의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 고용부는 2018년 12월 삼성전자와 업무협약(MOU)을 맺고 SSAFY 교육생 모집 홍보, 취업서비스 제공 등을 지원하고 있다. 고용부와 삼성 간의 협업에 따라 내년부터는 국민내일배움카드를 통해서도 SSAFY에 참여할 수 있게 된다. 고용부는 K-디지털 트레이닝 정책의 일환으로 훈련비와 함께 매달 별도의 훈련장려금을 SSAGY 부산·울산·경남, 대전, 광주, 구미 캠퍼스 등에 지원한다.

정부는 올해부터 한국판 뉴딜의 핵심 정책인 K-디지털 트레이닝을 본격 시행 중이다. 우아한테크코스 등 민간 혁신 훈련 기관들과 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 377,000 전일대비 4,000 등락률 +1.07% 거래량 377,507 전일가 373,000 2021.12.21 15:13 장중(20분지연) 관련기사 '오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 [클릭e종목]"네이버, 내년 강력한 글로벌 사업 모멘텀 기대" close ) 등 기업이 함께 운영하는 프로그램이다. 올해 이달 기준 105개 훈련기관의 231개 훈련과정을 선정해 국민내일배움카드를 통해 지원했다. 참가한 청년들은 연간 1000~2000명 수준에서 올해 1만명 이상으로 늘었고 내년에 더 증가할 것으로 전망된다.

고용부는 디지털 선도기업이 직접 인재를 양성하는 새로운 훈련유형인 '디지털 선도기업 아카데미'를 신설하기도 했다. 공모를 통해 SSAFY를 비롯한 4개 기업(삼성, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,200 전일대비 250 등락률 +0.78% 거래량 849,084 전일가 31,950 2021.12.21 15:13 장중(20분지연) 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 [종목속으로]배당금 두둑…SK텔레콤, 안 살 이유가 없네 close , 포스코, SK하이닉스)의 5개 훈련과정을 최종 선정했다. 부산, 대구, 광주, 구미, 포항 등 지역에서 연간 3100명의 인재를 양성할 계획이다.

아울러 내년부터 170억원의 청년친화형 ESG(환경·사회·지배구조) 지원사업을 새롭게 추진한다. 대기업 외에도 중견·중소기업, 소셜벤처, 스타트업 등의 참여를 확대할 방침이다.

안 장관은 "수시·경력직 중심의 채용 트렌드 변화로 직무훈련, 일경험 등에 대한 청년들의 수요가 높은데, 정부가 'K-디지털 트레이닝', '청년친화형 기업 ESG 지원사업' 등을 통해 적극 지원해 나가겠다"며 "온라인 청년센터, 대학일자리센터와도 연계해 청년들이 다양한 프로그램에 더욱 쉽게 참여할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr