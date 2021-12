네이버 음성검색에도 초대규모 AI '하이퍼클로바' 적용

네이버가 애플리케이션(앱) 음성검색에 자체 개발한 초대규모 인공지능(AI) ‘하이퍼클로바’ 기술을 적용했다.

21일 네이버에 따르면 한국어 음성검색에 초대규모 AI 기술이 적용된 사례는 국내 최초다. 네이버는 음성검색 편의성과 정확도를 높여 사용성을 끌어올릴 계획이다.

하이퍼클로바는 블로그, 지식iN, 뉴스 등 네이버 서비스 내의 방대한 한국어 데이터를 기반으로 다양한 표현들을 스스로 인식하고, 긴 문장을 요약하거나 새로운 문장을 생성한다. 검색, 쇼핑, 클로바노트 등 네이버의 다양한 서비스에 적용됐다.

이번에는 네이버앱 음성검색 질의의 30%에 하이퍼클로바 기술을 적용해 사용자 발화 맥락에 대한 이해도를 높였다. 주어가 생략된 연속 대화에서도 자연스러운 음성검색이 가능해졌다. 긴 구어체나 이해하기 어려운 질의는 키워드형으로 자동 요약·변환시켜준다. 음성인식 오류나 무의미한 단어가 포함된 질의에 대해서도 검색결과를 안내한다. 네이버 자체 평가 결과, 발화가 불분명해 저품질 결과가 제공되던 질의의 정확도가 약 50% 개선됐다. 네이버는 음성검색에 하이퍼클로바 외에도 자체 개발한 서비스 필터도 적용해 부정확한 답변 생성 가능성을 최소화 했다.

김현욱 네이버 클로바 CIC 대화서비스리더는 "네이버는 ‘모두를 위한 AI가 되겠다’는 하이퍼클로바의 방향성에 맞게 기술개발에 그치지 않고 새로운 서비스 가치를 창출해내는 데 앞장서고 있다"며 "이용자에게 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 하이퍼클로바 적용 범위를 확대하며 기술 상용화를 선도할 것"이라고 말했다.

