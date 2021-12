CJ올리브영, ‘홀리데이 기프트 파티’ 기획전…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 오는 26일까지 공식 온라인몰과 모바일 애플리케이션(앱)에서 ‘홀리데이 기프트 파티’ 기획전을 실시한다고 21일 밝혔다.

이번 기획전은 프리미엄, 스페셜 뷰티, 연말 파티를 키워드로 200여개의 선물 추천 상품을 선별해 제안한다. 에스티로더, 맥, 바비브라운, 크리니크 등 주요 프리미엄 브랜드의 대표 상품을 모아 특가에 선보인다. 매일 다른 브랜드의 인기 상품을 추가 할인 가격에 선보이는 프리미엄 오늘의 특가 이벤트도 진행한다. 안티에이징 상품, 핸드크림, 구강위생용품, 건강기능식품 등 다양한 선물세트를 엄선해 최대 50% 할인 판매한다.

모바일 앱에서 구매한 선물은 선물하기 서비스를 이용해 상대방에게 바로 전달할 수 있다. 원하는 상품을 고른 뒤 구매 전 단계에서 선물하기를 선택해 상대방의 휴대폰 번호를 입력하면 된다. 선물을 받을 사람이 직접 배송지를 입력하는 방식이다. 결제 단계에서 오늘드림으로 선물 빨리 보내기 옵션을 택하면 당일 배송이 가능하며, 포장 서비스도 이용할 수 있다. 행사 상품을 1개 이상 구매한 고객에게는 최대 20%를 즉시 할인해주는 모바일 앱 전용 쿠폰을 제공한다.

올리브영 관계자는 “연말 선물 시즌을 맞아 고객의 선물 고민을 더는 한편 보다 간편하게 선물을 하려는 수요를 겨냥해 이번 기획전을 마련했다”며 “다양한 선물 아이템을 합리적인 가격과 특별한 구성에 만나볼 수 있다”고 말했다.

