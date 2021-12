KOTRA, 임직원 '걷기 기부' 후원금으로 취약계층 지원

난곡 노인참여 나눔터 홀몸 어르신들에 방한용품 키트 등 후원

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 임직원들이 걷기 기부 캠페인을 통해 마련한 후원금으로 최근 취약계층 어르신들의 따뜻한 겨울나기를 위한 겨울용 방한용품 키트를 지원했다고 21일 밝혔다.

KOTRA는 2017년부터 사회복지법인 '한국 헬프에이지'와 매년 어르신들의 여름과 겨울나기 용품을 후원하고 있다. 올해에는 난곡 노인참여 나눔터의 홀몸 어르신들에게 겨울나기 제품을 전달했다.

앞서 KOTRA 임직원은 지난 10월20일부터 1개월간 모바일 애플리케이션을 통해 각자 일상생활 속에서 걷기를 실천하고, 약 4000만보를 기록해 캠페인 목표(3000만보)를 초과 달성했다. 걷기 기부로 임직원 건강을 챙기면서 탄소배출을 줄이고 목표 달성 시 약속한 우수리 기금 300만원을 어르신 방한용품 지원에 후원했다.

유정열 KOTRA 사장은 "주변의 어려운 이웃을 돕기 위해 국내외에서 200명이 넘는 임직원들이 비대면 걷기 기부 캠페인에 참여했다"며 "어르신들이 겨울을 따뜻하고 건강하게 보내는 데 힘이 되길 바란다"고 말했다.

