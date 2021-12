양천구, 조명축제 '비체나라 페스티벌' 개최... 마포구 '관광명소 VR전시관’ 개관

[서울시 자치구 뉴스]23일부터 내년 1월22일까지 양천공원에서 조명전시 축제 ‘제1회 양천비체나라 페스티벌’ 개최 연말연시 주민에게 따뜻한 감성과 화려한 빛 어우러진 겨울정원 선사...마포구, 비대면 시대 똑똑한 여행 ‘관광명소 VR전시관’ 개관...금천구, 재택치료자 가족 위해 ‘안심숙소’ 확대 운영...동작구, 1인가구 지원 확대 위한 조례 제정

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 23일부터 내년 1월22일까지 한 달간 양천공원에서 빛으로 수놓아진 겨울정원을 즐길 수 있는 ‘제1회 양천 비체나라 페스티벌(Yangcheon BicheNara Festival, 이하 YBNF)’을 개최한다.

양천구는 연말연시를 맞아 양천공원의 어둔 겨울밤을 환하게 밝히는 조명 전시축제를 기획했다. 공원 내 시설물 중 주민에게 큰사랑을 받는 공간인 책쉼터 앞 베이비존을 중심으로 6m 높이 대형트리를 설치, 은하수 조명, LED 토끼, 스트링 조명 등을 통해 현장을 찾는 관람객들에게 동화같은 밤을 선사할 계획이다.

특히, 공원을 둘러싼 650m 외곽 둘레길 나무 사이에 드리워진 3000여 개 전구가 달린 스트링 조명은 빛의 은하수라는 장관을 연출할 예정이다. 축제 기간에 양천공원을 찾는 주민들은 따뜻한 낭만이 가득한 겨울밤 산책을 즐길 수 있을 것이다.

축제 시작일인 23일에 열릴 점등행사에는 오후 5시30분부터 김순영의 탭밴드가 선보이는 축하공연이 펼쳐진다. 이어서 6시에 크리스마스 트리 점등과 함께 꿈과 희망을 선사하는 ‘제1회 양천 비체나라 페스티벌’의 막이 오를 예정이다.

구는 공원 겨울철 테마행사로 YBNF(양천 비체나라 페스티발)라는 이름의 빛축제를 올해 처음 준비했다. 앞으로도 파리공원, 안양천 등 주민이 많이 찾는 공원에서 매년 개최함으로써 양천구만의 대표적인 겨울정원 빛축제로 브랜딩할 계획이다.

‘제1회 양천 비체나라 페스티벌’에 대한 자세한 사항은 구청 공원녹지과로 문의하거나, 양천구청 홈페이지를 참고하면 된다.

김수영 양천구청장은 “코로나19로 그 어느 때보다 힘든 한 해를 보낸 주민들이 이번 제1회 양천 비체나라 페스티벌을 통해 치유와 행복이 있는 연말연시를 보내셨으면 좋겠다”면서 “앞으로도 공원의 계절과 어울리는 테마 축제를 발굴· 추진, 문화가 흐르는 정원도시를 만들어 가겠다”고 말했다.

마포구(구청장 유동균)가 20일 ‘마포구 관광명소 VR전시관’을 마포구청 홈페이지에 개관했다.

이번 VR전시관 개관은 PC나 모바일 기기만 있으면 언제 어디서나 누구나 무료로 이용할 수 있어 코로나19로 여행을 망설이는 관광객들에게 반가운 소식이다.

VR전시관은 35개의 마포구 대표 관광명소를 ▲힐링 ▲문화역사 ▲젊음 ▲도전 4개 분야로 나누어 294개 VR콘텐츠로 구현했다.

힐링 명소는 15개소로 일명 연트럴파크라 불리는 ‘경의선숲길공원’, 억새풀로 유명한 ‘하늘공원’ 등이 있다. 문화역사 명소로는 국내 유일 비잔틴풍의 교회 건물인 ‘성니콜라스 대성당’와 석유 보관하던 곳을 문화로 채운 ‘문화비축기지’ 등 9개소가 준비돼 있다.

젊음 명소에는 젊은이들의 놀이터 ‘홍대걷고싶은거리’, SNS 핫플(Hot Place) ‘망리단길’을 포함한 9개소가, 도전 명소에는 ‘서울시산악문화체험센터’와 ‘월드컵경기장’이 준비돼 있다.

접속 방법은 마포구청 홈페이지에서 '문화관광 ? 문화관광 ? 관광명소 VR전시관'으로 방문하거나, 홈페이지 주소 링크를 통해 접속하면 된다.

VR콘텐츠는 360도 회전과 확대가 가능해 입체감 있는 영상으로 마포구 주요 관광지를 둘러볼 수 있다.

아울러 네이버와 연계된 추가적인 정보도 확인할 수 있어 예비 관광객이나 마포구 관광상품을 기획하는 여행업계로부터 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

구는 관광명소를 지속적으로 발굴해 VR콘텐츠로 최신화, 서비스 기능 보완 등으로 VR콘텐츠 고도화를 추진해 관광 만족도를 높이겠다는 방침이다.

유동균 마포구청장은 “VR전시관은 관광업계가 관광객들과 긴밀하게 소통할 수 있는 소통의 창구가 될 것”이라며 “앞으로도 코로나19로 어려움을 겪고 있는 관광업계에 활력을 불어넣을 수 있는 정책 수립으로 관광 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

금천구(구청장 유성훈)는 내년 12월까지 코로나19 재택치료자 가족들을 위한 안심숙소를 운영한다고 밝혔다.

이는 코로나19 병상부족 해결을 위해 재택치료를 기본 원칙으로 하는 정부의 방침에 따른 것이다. 금천구는 재택치료자 가족들이 일상생활을 영위, 2차 감염되는 것을 예방하기 위해 지역 호텔 2곳(마인드관광호텔, SI호스텔)과 협약을 맺었다.

이번 협약으로 기존 이용자인 해외입국자 가족과 국내 거주 자가격리자 가족 뿐 아니라 백신접종을 완료한 재택치료자 가족도 안심숙소를 이용할 수 있게 됐다.

이용할 수 있는 객실은 마인드관광호텔 54객실과 SI호스텔 60객실이다.요금은 숙박 할인가 50%는 금천구가 지원, 나머지 50%는 객실에 따라 1박에 최소 2만9000원부터 최대 5만 원까지 이용자가 부담한다.

안심숙소 이용 주민은 이용요금 전액을 납부, 신청서류를 갖춰 구청 문화체육과에 방문 또는 이메일(ham0211@seoul.go.kr), 팩스로 지원금(이용료의 50%)을 신청하면 된다.

지원금 신청을 위한 제출서류 등은 금천구청 홈페이지 ‘금천소식’ 란에서 확인할 수 있다.

유성훈 구청장은 “재택치료자 가족의 2차 감염을 예방을 위해 동참해 준 호텔 측에 감사드린다”며 “구에서도 재택치료자를 비롯한 코로나19 확진자의 효율적인 관리를 통해 지역사회 확산을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

동작구(구청장 이창우)가 소외·단절된 사회적 고립가구에 대한 안전망 확충과 더불어 함께하는 사회적 가족 도시 구현에 기여하기 위해 ‘동작구 1인가구 지원’ 조례를 12월9일 제정·공포했다고 밝혔다.

지난 8일 통계청이 발표한 통계에 따르면 지난해 기준 1인가구는 664만3000가구로, 전체 가구의 31.7%를 차지, 동작구 1인 가구 비율은 38.2%로 평균을 웃도는 것으로 집계됐다.

이에 따라 지속적으로 증가하는 1인가구의 건강·주거·안전 등 삶의 질 향상을 위한 정책수립 및 체계적 사업 추진을 위한 근거 마련하고자 조례를 제정했다.

구체적으로 조례에는 ▲5년 마다 1인가구 지원을 위한 기본계획 수립 ▲정책을 수립하고 실행하기 위한 실태조사 실시 ▲돌봄서비스, 응급상황 대처 및 범죄예방 등 사회 안전망 구축 등 지원사업 추진 ▲1인가구 사회친화 촉진을 위한 시설 설치·운영 등이 포함되어 있다.

향후, 기본계획을 수립하기 위해 연령별·성별·지역별 특성 등을 반영한 실태조사를 실시한 후 주거 지원 사업, 커뮤니티 지원 사업, 문화·여가 생활 지원 사업 등 변화하는 사회 환경에 선제적으로 대응하는 대책을 마련할 계획이다.

구는 현재 대상별(청년·여성·중장년·어르신·장애인 등), 분야별(주거·일자리·안전·복지 등)로 다양하고 효과적인 1인가구 지원 사업인 ▲수요자 맞춤형 공공주택 공급 ▲어르신일자리 및 사회활동 지원사업 ▲1인가구 안전 도어지킴이 ▲여성 1인가구 안심물품 지원 ▲1인가구 지원센터 운영 ▲중증장애인 야간 순회 방문 서비스 등을 추진하고 있다.

또 ▲사물인터넷 기술을 활용한 ‘스마트 돌봄 플러그’ ▲비대면 안부 확인 플랫폼 ‘서울 살피미 앱’ ▲우리동네 돌봄단 운영 ▲1인가구 독거어르신 돌봄네트워크 구축 ▲이웃살피미 운영 등 1인가구 고독사 예방을 적극적으로 해결하기 위한 대책 마련에도 최선을 다하고 있다.

박미영 복지정책과장은 “구는 1인가구의 복지 향상과 안정적 생활기반을 구축하기 위한 많은 사업들을 추진하고 있다”며 “이번 지원조례 제정으로 사각지대가 없도록 촘촘한 지원을 통해 1인가구가 걱정 없이 더불어 살 수 있는 동작구가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

