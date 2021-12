대통령 별장 구경갑시다! … 거제 저도 내년 2월 개방

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 내년 2월 1일부터 그동안 접근이 금지됐던 경남 거제시 저도의 대통령 별장 외곽을 둘러보고 사진도 찍을 수 있게 됐다.

유람선사의 세부 협의를 거쳐 절차가 간편화되면 당일 입도도 가능해질 전망이다.

해군 정비기간인 1월과 7월, 매주 수요일에는 저도 개방협약에 따라 입도가 제한된다.

거제시는 관광객을 맞이하기 전 의견 수렴을 위한 설문조사와 분야별 전문가 자문 등을 바탕으로 역대 대통령 기념공간 조성사업, 전망대 리모델링 공사와 탐방 편의 증진을 위한 관람로 정비공사 등을 추진하고 있다.

저도 별장은 관광객이 방문할 수 있는 현직 대통령의 유일한 휴양지인데다 섬 전체가 군사시설보호구역이라 관람과 촬영이 엄격히 제한됐다.

변광용 시장은 “그간의 노력이 빛을 발한 것 같아 기쁘다”며 “대통령과 국민이 함께 즐기는 남해안 해안관광의 중심지로 설 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr