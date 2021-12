[2022 정시]목포대 총 287명 모집…약학과 15명 선발

국립 목포대학교는 2022학년도 신입생 중 정시모집으로 전체 모집인원의 17%인 287명을 선발한다.

목포대는 정시 가군과 다군에서 신입생을 모집하며 수능위주 일반전형의 전형요소·반영비율은 수능 성적 100%다. 실기위주전형은 실기고사를 실시하고 정시 다군에서만 학생을 모집한다. 올해는 수능위주전형 약학과를 신설해 정시에서 15명을 선발한다. 수학교육과, 약학과는 수학 선택과목 중 미적분이나 기하 응시자만 지원할 수 있다.

목포대 정시모집은 크게 수능위주전형과 실기위주전형으로 분류하며 각각 253명, 34명을 선발한다. 수능위주전형은 가군과 다군으로 나뉘며 가군은 101명, 다군은 152명을 수능성적으로 선발한다.

실기위주전형은 다군에서 34명을 선발하며, 음악학과 15명(성악 4명, 피아노 3명, 관현악 7명, 작곡 1명), 미술학과 8명, 체육학과 11명을 수능성적과 실기고사로 선발한다.

학부제(인문학부 등 12개 학부) 신입생은 1학년(가전공) 성적에 상관없이 2학년이 되면 가전공과 선택 가능 학과 범위 내에서 희망학과 선택을 100% 보장한다.

모집인원은 수시 미충원인원 이월에 따라 변동될 수 있으므로, 정시모집 원서접수 전 반드시 목포대학교 입학홈페이지에서 모집요강을 확인해야 한다.

목포대 정시 원서접수 기간은 30일부터 2022년 1월3일까지다. 목포대 홈페이지에서 접수하면 된다.

