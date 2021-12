文대통령 "정부 교체기에 안보 더욱 중요…고위장성 '절치부심' 자세 필요"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 20일 "안보는 늘 중요하지만 정부가 교체되는 시기, 새 정부가 안착되는 시기에는 더욱 중요하다"며 중장 진급자 등 고위장성들의 '절치부심(切齒腐心)'을 당부했다.

문 대통령은 이날 오전 장성 진급·보직 신고 및 수치수여식 이후 환담 자리에서 "역사상 임진왜란, 정묘호란, 병자호란으로 이어진 것은 절치부심의 마음이 부족했기 때문으로, 4강에 둘러싸인 지정학적 상황에서 우리가 휘둘리지 않기 위해서는 특히 고위장성에게 절치부심의 자세가 절실하게 필요하다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 앞서 지난 2019년 군 장성의 진급·보직 신고식에서도 임진왜란·병자호란을 언급하며 군 장성들의 '절치부심'을 강조한 바 있다.

또 김정수 신임 해군참모총장에게는 해상 및 육상 주요 직위를 두루 경험한 작전과 전력발전 분야 전문가로 기대가 크다며 "내년도 예산에 반영된 한국형 항공모함 사업은 10년 이상 걸리는 사업으로, 현재의 항공모함이 아니라 미래의 항공모함을 염두에 두고 성공적으로 사업을 추진해 달라"고 당부했다.

이에 김 총장은 "보직 신고가 영광 이전에 헌신과 봉사하라는 명령이라고 생각한다"며 "경항모 사업이 차질없이 진행되도록 최선을 다하겠다"고 답했다.

이어 "방역, 백신, 장병 관리에도 만전을 기하겠다"며 "'인권을 존중하는 전우애가 강군으로 가는 지름길'이라는 대통령 말씀을 무겁게 인식하고 있으며, 선진 해군문화를 만드는 데 전력을 다하겠다"고 다짐했다.

이두희 제1군단장(중장)은 "수도권 북방을 굳건히 수호하여 평화를 누릴 수 있도록 하고, 인권과 기본권이 보장되는 선진 병영문화를 만들어가겠다"고 포부를 밝혔다. 또 "계급과 직책이 오직 국가와 국민과 부하를 위해 쓰여야 한다는 사실을 엄중하게 인식하고 있다"며 "치열한 역사 인식을 가지고 절치부심의 자세로 국가의 안위를 위해 일하겠다"고 다짐했다.

강동훈 해군작전사령관(중장)은 "군인에게 있어 의미있는 날은 군문에 들어온 날과 사명을 완수한 날"이라며 "임무가 종료되는 그날까지 대한민국 바다를 완벽히 수호하겠다"고 말했다. 최성천 공군작전사령관(중장)은 "공군에 부여된 영공방위 임무완수를 위해 절치부심의 자세로 혼신의 노력을 다하겠다"며 "병영문화 개선과 바르고 건강한 군 문화 구축을 위해서도 최선을 다하겠다"고 말했다.

이에 문 대통령은 튼튼한 안보를 강조하며 "최고의 안보는 싸우지 않고 억지력으로 평화를 지키는 것"이라며 진급 장성들에게 대한민국을 굳건히 지켜달라고 당부하며 환담을 마무리했다.

