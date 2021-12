현대건설, 입주민 대상 원스톱 ‘디에이치 모바일 서비스 플랫폼’ 런칭

입주부터 입주 후 생활 전반에 밀착된 주거 서비스 제공

입주민 삶의 질 향상 위한 9개 카테고리 컨시어지 서비스

11월 디에이치 자이 개포 단지에 첫 공식 오픈

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 47,050 전일대비 750 등락률 -1.57% 거래량 169,594 전일가 47,800 2021.12.20 10:15 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 도시정비사업 수주액 2년 연속 4조원 돌파현대건설, ‘공장 제작형 신공법’ 국토부 건설신기술 지정[클릭 e종목]현대스틸산업의 성장에서 찾은 현대건설 투자 포인트 close 은 디에이치 입주민을 대상으로 고객의 라이프스타일에 맞춘 원스톱 ‘디에이치 모바일 서비스 플랫폼’을 개발해 런칭했다고 20일 밝혔다.

회사 측은 기존의 단순한 주거 공간 제공을 넘어 주거 생활에서 고객의 새로운 가치를 창출하는 ‘토탈 라이프 케어’를 목표로 단지 내 커뮤니티에서 제공하는 골프연습장, 키즈카페 등 대면위주의 주거서비스에서 한 발짝 나아가 비대면 주거서비스로 업그레이드하기 위해 ‘디에이치 모바일 서비스 플랫폼’을 개발했다고 설명했다.

전용 플랫폼을 통해 입주부터 입주 후 생활 전반에 밀착된 주거 서비스 제공

‘디에이치 모바일 서비스 플랫폼’은 입주 단계에서부터 입주 후 생활 전반에 걸쳐 건강, 문화, 교육, 자산관리 및 먹거리에 이르기까지 생활과 밀착된 주거 서비스를 제공하고자 입주민 전용으로 개발된 모바일 어플리케이션이다.

입주민은 모바일 서비스 플랫폼을 통해 생활지원센터 공지사항, 전자투표, 주민설문, 커뮤니티 시설 예약 및 결제, 강좌신청 외에도 컨시어지 서비스를 통해 집안 청소나 반려동물 돌봄 서비스, 간편식 구매 등 다양한 서비스 이용이 가능하다.

또 세대 내 홈기기 제어, 엘리베이터 호출, 방문차량 예약, 택배조회, 아파트/커뮤니티 출입 통제, 보이스홈 등을 손쉽게 이용할 수 있으며, 관리비 조회, 커뮤니티 이용내역 실시간 확인은 물론 인바디 건강관리 정보 연계 서비스 등의 데이터 정보를 활용한 서비스들도 이용이 가능하다.

현대자동차와 협업해 카투홈, 홈투카 서비스도 이용할 수 있다. 이 모든 서비스는 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 47,050 전일대비 750 등락률 -1.57% 거래량 169,594 전일가 47,800 2021.12.20 10:15 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 도시정비사업 수주액 2년 연속 4조원 돌파현대건설, ‘공장 제작형 신공법’ 국토부 건설신기술 지정[클릭 e종목]현대스틸산업의 성장에서 찾은 현대건설 투자 포인트 close 통합인증 시스템을 통해 입주민 인증을 거쳐야만 사용할 수 있으며, 한 번 인증을 통해 지속적으로 사용이 가능하다는 것이 장점이다.

입주민 삶의 질을 향상시키기 위한 9개 카테고리의 다양한 컨시어지 서비스 지속 제공

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 47,050 전일대비 750 등락률 -1.57% 거래량 169,594 전일가 47,800 2021.12.20 10:15 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 도시정비사업 수주액 2년 연속 4조원 돌파현대건설, ‘공장 제작형 신공법’ 국토부 건설신기술 지정[클릭 e종목]현대스틸산업의 성장에서 찾은 현대건설 투자 포인트 close 은 작년부터 입주민 대상의 주거서비스를 확대하고자 지속적으로 생활 서비스 브랜드와 제휴를 추진해 왔다.

일상생활에 필요한 이사/하우스키핑 서비스(유라이프), 가구/조명 구독 서비스(미공), 건강관리 서비스(GV클러스터), 문화/여행 서비스(한진관광, 프립, 어반플레이), 간편식 서비스(현대그린푸드),자녀 돌봄 서비스(한솔교육), 입시컨설팅 서비스(더튜터입시컨설팅), 반려동물 케어 서비스(펫트너), 심리상담 서비스(허그맘허그인), 공유차량 서비스(쏘카) 등 유수의 브랜드들과 제휴를 통해 디에이치 입주민만의 특별한 혜택을 제공하고 있다.

단지 내에서는 경험하기 어려운 서비스인 승마(골든쌔들), 피겨스케이팅(아이스하우스), 수상레저스포츠(스피드클럽) 등의 고품격 스포츠와 자산관리 서비스(살집팔집, 다솔) 등 디에이치 큐레이션을 통한 프리미엄 서비스를 제공한다.

입주민은 언제 어디서나 단지 내 커뮤니티 시설의 이용은 물론 △주거/생활 △건강관리 △문화/여행 △먹거리 △교육/육아 △자산관리 △반려동물 △심리상담 △모빌리티 서비스 등 9개 카테고리의 17개 서비스를 이용할 수 있다. 또한 각각의 브랜드 채널을 통해 유용한 정보를 무료로 제공하고, 입주민을 위한 특별한 프로모션, 이벤트 및 콜라보도 진행할 계획이다.

11월 디에이치 자이 개포 단지에 첫 공식 오픈

이번에 개발된 ‘디에이치 모바일 서비스 플랫폼’은 개포 주공 8단지를 재건축한 ‘디에이치 자이 개포’ 입주 단지에 11월 첫 공식 오픈을 시작으로 추후 입주 예정인 모든 디에이치 단지의 입주민들이 이용할 수 있도록 확대해 나갈 예정이다.

디에이치 자이 개포의 경우, 시공 초기부터 설계된 단지 내 커뮤니티 센터의 각종 센서와 기기, 출입통제장치, POS나 키오스크 등의 Iot 서비스 등을 통해 운영인력을 최소화하고 효율적으로 커뮤니티 센터가 운영되고 있다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 47,050 전일대비 750 등락률 -1.57% 거래량 169,594 전일가 47,800 2021.12.20 10:15 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 도시정비사업 수주액 2년 연속 4조원 돌파현대건설, ‘공장 제작형 신공법’ 국토부 건설신기술 지정[클릭 e종목]현대스틸산업의 성장에서 찾은 현대건설 투자 포인트 close 담당자는 "‘디에이치 모바일 서비스 플랫폼’의 론칭은 기존의 하드웨어 중심에서, 소프트웨어를 포함한 영역까지 확대하여 입주민의 삶의 품격을 한 차원 높일 수 있는 주거문화를 제공하고자 노력한 결과"라며 "고객의 눈높이에서 집의 가치를 창출하는 미래지향적 주거서비스를 지속적으로 선보여 향후에는 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 47,050 전일대비 750 등락률 -1.57% 거래량 169,594 전일가 47,800 2021.12.20 10:15 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 도시정비사업 수주액 2년 연속 4조원 돌파현대건설, ‘공장 제작형 신공법’ 국토부 건설신기술 지정[클릭 e종목]현대스틸산업의 성장에서 찾은 현대건설 투자 포인트 close 에서 짓는 모든 공동주택단지에 확대 적용을 검토할 예정"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr