유튜브TV, 디즈니채널 계약 연장 무산

[아시아경제 박형수 기자] 미국에서 인터넷으로 TV 방송을 보여주는 유튜브TV에서 디즈니 채널이 빠질 것으로 보인다.

18일 주요 외신에 따르면 유튜브와 디즈니는 양측 협상이 결렬됐다고 각각 성명을 냈다. 유튜브TV에서 디즈니 채널은 미국 동부 시간으로 17일(현지시간) 밤 11시 59분까지만 나온다.

유튜브TV는 CBS, FOX, CNN 등 80여 개에 달하는 케이블, 지상파 TV 채널을 보여주는 유료 인터넷 플랫폼이다. 디즈니 채널은 어린이 대상 디즈니 주니어, 스포츠 중계 ESPN, 뉴스 채널 ABC 등 10여 개다.

양측은 계약 만료를 코앞에 두고 막판까지 협상을 벌였으나 합의에 이르지 못했다. 유튜브는 성명을 통해 "수개월 동안 디즈니와 선의로 협상을 해왔다"면서 "최선을 다했지만 안타깝게도 공정한 합의에 이를 수 없었다"고 말했다.

별도 성명을 낸 디즈니는 "유튜브TV와 계속 협상했다"면서도 "그들은 시장 요건과 상황에 따른 공정한 거래를 거부했다"고 밝혔다.

양측은 유튜브TV가 디즈니 프로그램에 주는 금액을 둘러싸고 줄다리기를 해왔다. 유튜브TV는 다른 배급사와 동일하게 금액을 책정하려 했지만 기존보다 금액이 줄어들 수 있기 때문에 디즈니 채널이 받아들이지 않은 것으로 보인다. 디즈니는 자체 스트리밍 서비스인 훌루, 디즈니 플러스 등을 내놓았다.

